Matteo Bassetti perseguitato dai no vax: “Ho ricevuto cinquanta chiamate in una notte”

L’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti, continuamente oggetto di minacce da parte dei no vax, ha rivelato di aver ricevuto cinquanta chiamate in una notte da soggetti contrari al vaccino e ostili alla sua campagna di comunicazione.

Bassetti: “50 chiamate dai no vax”

Intervenuto ad Agorà su Rai Tre, l’esperto ha raccontato il clima di odio nei suoi confronti “fomentato da chi ha come unico interesse quello di denigrare chi propone vaccini“. Tutto è iniziato con la pubblicazione del suo numero di telefono, il 29 agosto 2021, su una chat di Telegram. Quella notte Bassetti ha ricevuto una cinquantina di telefonate e da lì in poi le minacce sono continuate fino a quando alcuni individui si sono anche recati sotto casa sua.

“Ancora c’è chi si diverte nel pieno della notte a chiamare dicendo ogni cosa possibile su di me e la mia famiglia“, ha continuato aggiungendo di aver sempre denunciato tutti dall’inizio presso la Procura di Genova. “Se non hanno ancora visto ancora la polizia alla loro porta, la vedranno a breve, andrò fino in fondo perché questa gente deve pagare tutto“, ha evidenziato.

Bassetti e le chiamate dai no vax: “Unica colpa aver servito lo Stato”

L’unica colpa che i medici sostenitori del vaccino hanno, ha concluso Bassetti, è quella di aver visto i danni del Covid e aver avvertito la popolazione di vaccinarsi. “Noi medici siamo servitori dello Stato, con la campagna vaccinale stiamo servendo lo Stato“, ha concluso.