Dallo scoppiare della pandemia di coronavirus, sono sempre di più esperti del mondo scientifico sotto i riflettori: ospiti dei più svariati programmi televisivi, alcuni di loro sono diventati nomi famosi al pari di opinionisti o celebrità del piccolo schermo.

Il nome di Matteo Bassetti fino a una manciata di mesi fa era sconosciuto ai più, ora lo vediamo entrare nelle nostre case attraverso la televisione, a commentare i dati del coronavirus o a fare previsioni sull’andamento della pandemia. Da primario del reparto di Infettivologia del Policlinico San Martino di Genova a ospite fisso nelle trasmissioni televisive, spesso Matteo Bassetti è stato criticato per le sue apparizioni sul piccolo schermo.

A queste critiche il primario ha risposto in una lunga intervista al settimanale Di Più. “Ci sono persone che scrivono sui social: ‘Bassetti sfrutta una tragedia come il Covid’. Oppure: ‘Ma quando cura i suoi malati visto che è sempre in tv?’. Sono accuse assurde: non vado in tv per fare un reality ma per parlare di Covid, un argomento che è di mia competenza”. Così il primario del reparto di Infettivologia di Genova ha risposto alle critiche di chi ha storto il naso vedendolo apparire nei più svariati programmi televisivi.

Quanto guadagna Matteo Bassetti per andare in tv?

Rai, Mediaset, La7 e Sky: le tv da qualche tempo si contendono i virologi, nuove figure di riferimento in epoca Covid, per spiegare la pandemia ai telespettatori. Matteo Basseti è uno dei nomi più in voga del momento. E tutta questa popolarità, secondo molti, potrebbe portare anche a guadagni per il virologo, che però smentisce: “Ricordo che in tv ci vado gratis”. Anzi, il virologo ha svelato di accettare ospitate nei programmi solo di sera o nel fine settimana, in modo da non togliere tempo al suo lavoro di primario. “Non sottraggo tempo ai miei pazienti ma caso mai alla mia famiglia. Ci poi telespettatori che quando sentono noi medici dibattere in tv commentano: ‘Sul Covid i medici hanno idee diverse: è segno che non possiamo contare sulla scienza’. E io rispondo che la scienza progredisce proprio mettendo a confronto ipotesi diverse e verificandole”.

Matteo Bassetti, quanto guadagna per andare in tv e l’amicizia coi conduttori

Quel che è certo, però, è che nel 2021 ormai i virologi sono diventati quasi delle star: lo stesso Bassetti, al settimanale Di Più, ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato tutta questa popolarità. Lui stesso racconta che, come tanti altri colleghi, ha accettato i primi inviti nelle trasmissioni televisive per spiegare ai cittadini cosa stava succedendo quando ancora il coronavirus era uno sconosciuto. Da cosa nasce cosa, e Bassetti è diventato un nome conosciuto anche in un settore ben lontano a quello della medicina. In cui dice di non trovarsi male: il primario ha rivelato di aver creato un bellissimo rapporto con alcuni conduttori -in particolare Mara Venier, Barbara d’Urso, Alberto Matano, Massimo Giletti, Bianca Berlinguer- che l’hanno spesso ospitato nei loro programmi.