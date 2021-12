Matteo Bassetti riceve la cittadinanza onoraria a Sauze d’Oulx: la protesta dei No Green pass

Matteo Bassetti riceverà la cittadinanza onoraria a Sauze d'Oulx. I No Green Pass sono pronti per la protesta contro la decisione del sindaco.

Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, sarà ospite Sauze d’Oulx per parlare della pandemia e riceverà la cittadinanza onoraria.

Matteo Bassetti riceve la cittadinanza onoraria a Sauze d’Oulx

Matteo Bassetti, infettivologo del policlinico San Martino di Genova, è uno dei medici più intervistati in televisione, e non solo.

Oggi, mercoledì 29 dicembre, alle ore 21, sarà ospite a Sauze d’Oulx al Teatro D’Ou’ in via della Torre, per parlare di virus ed esporre il suo parere sulla situazione sanitaria. Il medico è un noto frequentatore di questa località montana, per questo hanno deciso di dargli anche la cittadinanza onoraria. Moltissimi manifestanti hanno già annunciato un’azione di protesta per il suo arrivo e si sono mostrati in completo disaccordo con questa decisione del sindaco.

Matteo Bassetti riceve la cittadinanza onoraria a Sauze d’Oulx: “Apprendiamo la notizia con stupore e disgusto”

Gli interventi televisivi quotidiani di Matteo Bassetti sono ormai noti a tutti. I no Green pass Val Susa, sulla pagina Facebook, hanno espresso il loro disappunto e hanno annunciato di essere pronti per la protesta. Alle ore 18 saranno in piazza III° Reggimento Alpini a Sauze e saranno presenti anche alla cerimonia della conferenza della cittadinanza onoraria. “Apprendiamo con notevole stupore e abbondante senso di disgusto la notizia della geniale intuizione del sindaco di Sauze d’Oulx di conferire la cittadinanza onoraria a Bassetti, divenuto arcinoto personaggio su TV e giornali, ultras del green pass, assatanato promotore della vaccinazione per chiunque, sempre e a qualunque costo.

Riteniamo quest’uomo un seminatore di odio e divisione tra la popolazione, che, facendo leva sulla paura delle persone, si gode questo momento di visibilità e gran potere d’influenza, lautamente ringraziato e sostenuto dalle potenti case farmaceutiche” hanno scritto sui social.

Matteo Bassetti riceve la cittadinanza onoraria a Sauze d’Oulx: “Più sensata la cittadinanza a Topolino o Paperino”

“A questo punto pensiamo sia più sensata la cittadinanza onoraria a Topolino e Paperino che hanno avuto il merito di rasserenare e far sognare tanti di noi in gioventù senza doppi fini. Non mancheremo di essere presenti alla cerimonia del 29 dicembre, invitando chi vorrà farlo con noi, per dire cosa pensiamo in merito al comportamento e al ruolo che sta avendo il signor Bassetti in questo momento così delicato” hanno scritto i No Green pass.