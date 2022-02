Matteo Berrettini a sorpresa a MasterChef Italia

Roma, 23 feb. (askanews) – La stella del tennis italiano Matteo Berrettini, posate per una volta palline e racchette, è l’ospite speciale con un ruolo inedito e sorprendente a MasterChef Italia per la semifinale. In questa clip incontra i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

I cinque concorrenti rimasti tra i fornelli di MasterChef Italia sono a un passo dalla realizzazione del loro sogno e sentono il profumo sempre più intenso della serata finale.

Per arrivare a questo traguardo mancano solo le ultime prove, le più dure ma anche le più emozionanti, a partire da quelle che vedranno impegnati i cuochi amatoriali giovedì 24 febbraio – su Sky e in streaming su NOW – in una serata nel vero senso della parola “stellare”: prima potranno conoscere poi potranno entrare nella straordinaria cucina tristellata del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana.