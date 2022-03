Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono lasciati? Gli indizi sui social

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic non starebbero più insieme, secondo i fan, che si sono accorti dei cambiamenti sul profilo Instagram della tennista.

C’è aria di crisi tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic? Secondo alcuni, la relazione tra i due tennisti, iniziata nel 2019, sarebbe al capolinea.

Ajla Tomljanovic ha rimosso le foto con Matteo Berrettini

I fan si sono infatti accorti che Ajla Tomljanovic non segue più Matteo Berrettini su Instagram e ha rimosso le foto che li ritraevano insieme.

Lui, invece, continua ancora ad avere sul suo profilo diversi scatti con la tennista.

I due avevano passato il lockdown insieme

I due si erano sempre mostrati una coppia molto unita, nonostante la distanza (lei vive in Florida, a Boca Raton), e sembravano passare insieme ogni momento di pausa. Per esempio a Natale si erano riuniti insieme alle rispettive familie proprio a Boca Raton, dove i due avevano anche passato il lockdown nel 2020.

“La mia vita è così, sempre in giro. Mi devo adattare”

Matteo Berrettini aveva parlato della fidanzata anche sul palco del Festival di Sanremo 2022: “Riusciamo a vederci nei tornei più importanti, come gli Australian Open, dove giochiamo entrambi. Lei vive in Florida, io in Europa, quindi un po’ complicato. Ma la mia vita è così, sempre in giro. Mi devo adattare“.

