Matteo Berrettini pizzicato con una modella: la storia d'amore con Ajla Tomljanovic è finita.

Matteo Berrettini sembra aver definitivamente archiviato la storia d’amore con la collega Ajla Tomljanovic. Il tennista è stato pizzicato con una bellissima modella americana di 22 anni, molto seguita sui social. Tra loro c’è un banale flirt o si tratta di qualcosa di più importante?

Matteo Berrettini pizzicato con una modella

Stando a quanto riporta il portale Very Inutil People, Matteo Berrettini ha dimenticato la fidanzata Ajla Tomljanovic. Il tennista, arrivato in finale al torneo di Wimbledon del 2021, è stato pizzicato a Roma in compagnia di una bellissima modella americana. Nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2022, è stato beccato in un noto locale romano, il The Sanctuary. Matteo era insieme ad una ragazza, con la quale ha trascorso tutta la serata.

Chi è la fortunata?

La ragazza che è riuscita a fare breccia nel cuore di Berrettini risponde al nome di Meredith Mickelson. Di professione modella, ha 22 anni e quasi 3 milioni di followers su Instagram. Lei e Matteo hanno trascorso quasi un’ora al The Sanctuary, poi hanno lasciato il locale mano nella mano. I due hanno proseguito la serata altrove, ma è troppo presto per parlare di una nuova storia d’amore.

Soltanto qualche mese fa, infatti, Berrettini si dichiarava innamorato perso di Ajla Tomljanovic. Al momento, l’unica cosa certa è che Meredith segue Matteo sui social, mentre lui non ha ancora ricambiato il ‘segui’.

Finita la storia con Ajla Tomljanovic

Anche se non possiamo affermare con certezza che Matteo e Meredith Mickelson siano una coppia, è lecito pensare che la relazione con Ajla Tomljanovic sia giunta a conclusione. La tennista ha smesso di seguire il fidanzato sui social e ha cancellato tutte le foto che la ritraevano con lui.

Per ora, né Berrettini e né tantomeno la collega hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla loro storia d’amore, terminata o meno che sia.