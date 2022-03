Matteo Bocelli cofirma con Mahmood ‘Dimmi’, ballata inno d’amore

Roma, 4 mar. (askanews) – Un inno all’amore: “Dimmi” è il nuovo singolo di Matteo Bocelli cofirmato dal vincitore di Sanremo Mahmood.

Iscritto a Lucca a una classe di canto lirico, cresciuto sotto l’ala del celebre padre tenore, Matteo Bocelli dopo ‘Solo’ e ‘Close’ è al suo terzo singolo e dice è una ballata, la forma che mi è più congeniale.

“Questo brano è nato circa un anno fa; ricevetti una chiamata da Sylvia Tofany, autrice con cui avevo collaborato spesso, che mi dice ‘mi sono reincontrata con Alessandro e dopo tanto tempo abbiamo buttato giù di getto quello che sentivamo”.

Effettivamente questo brano mi colpì molto e decisi di svilupparlo assieme a loro, così è nata ‘Dimmi'” spiega Bocelli.

Bocelli si congratula con Mahmood e Blanco per la vittoria a Sanremo con ‘Brividi’, fra poco impegnata al festival Eurovision: “Alessandro era già un artista affermato, Blanco si sta affermando, mi sento solo onorato a condividere un brano assieme a lui”.

E intanto lavora al suo primo ampio progetto discografico, previsto entro il 2022: “In questi ultimi due anni ho scritto o coscritto 70 brani, non è semplice fare una selezione e limitarsi a 10/12 canzoni per fare un album.

L’album darà inizio si spera ai miei primi live personali e sarà un altro grande traguardo per me”.

Il primo tour internazionale lo ha fatto con il padre con il duetto “Fall on me”. E nel futuro, magari, chissà, Sanremo da solista, in gara? Matteo Bocelli non si sbilancia: “Grazie a mio padre nel 2019 ho già avuto il grandissimo onore di essere sul palco di Sanremo come ospite, ho un ricordo bellissimo e spero un giorno di poterci tornare. E quindi chi lo sa, in futuro tutto può succedere. L’adrenalina è sempre bella ma… Vediamo, vediamo dipende da tanti fattori”.