Matteo Cambi: “Le storie con Stefania Orlando e Fernanda Lessa? Le usavo per i giornali”

Matteo Cambi, imprenditore che ha fondato il marchio Guru, ha raccontato un momento buio del suo passato, tra eccessi legati all’abuso di sostanze e la costante ricerca della popolarità.

Matteo Cambi: le storie con Stefania Orlando e Fernanda Lessa

Oggi Matteo Cambi è un uomo molto diverso rispetto al passato: lui stesso ha ammesso che durante il successo ottenuto grazie al marchio Guru sarebbe stato attratto dalla popolarità, dal successo facile e dall’abuso di sostanze. L’imprenditore ha anche confessato che le sue storie con Stefania Orlando e Fernanda Lessa sarebbero state autentiche, ma da lui sfruttate unicamente per ottenere la popolarità: “Erano relazioni che nascevano da un sentimento vero che però io trasformavo, ed usavo, per avere visibilità.

Da Arianna Marchetti a Fernanda Lessa per passare da Stefania Orlando erano tutte storie vere ma io le usavo, chiamando anche i fotografi, per finire sui rotocalchi dei giornali di gossip. Proprio la popolarità che è diventata una delle mie dipendenze maggiori. Ero entrato in un vortice in cui tra cocaina e voglia di apparire non riuscivo più a gestirmi”, ha confessato Matteo Cambi.

Matteo Cambi: l’abuso di sostanze

Nello stesso periodo in cui ha toccato il picco di maggior successo, Matteo Cambi ha vissuto delle gravi difficoltà anche a causa dell’abuso di sostanze.

“Io sono sempre stato un ipocondriaco spaventato dal perdere il controllo e non sentii nulla, né di positivo né di negativo, e così, ogni venerdì sera iniziai a fare uso di cocaina. Da quel momento la droga è diventata la mia compagna di vita. La cocaina gestiva le mie emozioni. I miei alti e i miei bassi. Mi facevo dieci pezzi al giorno e quando ero in astinenza, grattavo il muro con la bibbia.

Simulavo che il bianco della parete fosse bamba. Sono vivo per miracolo”, ha dichiarato in merito all’abuso da cocaina che, a suo dire, lo avrebbe quasi condotto alla morte.

Matteo Cambi oggi: la nuova vita dell’imprenditore

Rispetto al passato la vita di Matteo Cambi oggi è completamente cambiata: oggi al suo fianco vi sono la moglie Stefania e sua figlia Melissa, e dopo un lungo periodo di riabilitazione (e il carcere dovuto ai suoi reati finanziari) Cambi è riuscito a superare definitivamente i problemi legati alla dipendenza.