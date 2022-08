Con il suo "Retrobottega" di Washington e con il claim della "Cucina al volo" era un leader: Matteo Catalani se n’è andato, addio al “re della pasta”

La notizia ha colpito la Toscana e la città di Pistoia come un maglio: Matteo Catalani se n’è andato, addio al “re della pasta”. Il giovanissimo ristoratore che aveva avuto uno strepitoso successo negli Usa con il locale ’Retrobottega’ di Washington è scomparso per un arresto cardiaco.

Grazie alla sua intuizione nella città del DC gli americani potevano apprezzare il vero cibo made in Italy.

Addio a Matteo, “re della pasta”

I media spiegano che Matteo è morto alla vigilia di Ferragosto, ed ora, secondo fonti non confermate, sono in corso “indagini anche legate al Covid, per capire le reali cause della morte”. Matteo aveva solo 29 anni e ne 2019 dopo il diploma al Pacini aveva seguito suo zio Daniele nel sogno americano.

Aveva fondato lo slogan ’Cucina al volo’ e con il suo locale era diventato una vera celebrità.

L’avventura americana di un giovane dinamico

Matteo era un ragazzo descritto come allegro, sorridente e dinamico fino allo spossamento sul lavoro. Suo padre Massimiliano, appena saputo della morte del figlio, è volato immediatamente a Washington per seguire tutte le fasi indispensabili a capire la verità. Aveva spiegato a La Nazione: “Quello che so è che riporterò le ceneri di Matteo a Pistoia.

Sto aspettando di saperne di più”.