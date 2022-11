Matteo Diamante contro George Ciupilan: “Quando uscirai non ci sarò più”

Matteo Diamante contro George Ciupilan: l'ex fidanzato di Nikita Pelizon rompe il silenzio con uno sfogo al vetriolo.

Matteo Diamante, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliato contro George Ciupilan. L’ex naufrago si è infuriato per le parole dette dal Vippone nel corso dell’ultima nomination al GF Vip. Ovviamente, c’entra Nikita Pelizon.

Matteo Diamante contro George Ciupilan

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a George Ciupilan se tra lui e Nikita Pelizon potrà mai nascere qualcosa. Il Vippone, visibilmente imbarazzato, ha ammesso che la coinquilina gli piace parecchio, ma non può avere una storia con lei perché è l’ex fidanzata di una persona che conosce “molto, molto bene“. Per quanti non lo sapessero, si tratta di Matteo Diamante, ex storico di Nikita.

L’ex naufrago, appena è stato avvisato delle parole di George, è esploso su Instagram. Ha esordito:

“Ho finito ora di lavorare e mi avete inviato questo video… ????? Stiamo scherzando, spero… ‘Conosco molto molto bene’, ma sei serio?? Morditi la lingua Diamante, morditi la lingua”.

Lo sfogo di Matteo Diamante

Poco dopo, Matteo ha deciso di vuotare il sacco e ha pubblicato una serie di Stories in cui si è palesemente scagliato contro George.

Ha scritto:

“Porca tr**a, abbiamo passato gli ultimi 3 anni della vita insieme, comprese vacanze, dolori e gioie. Abbiamo pure vissuto insieme (…) Quando tutti ti prendevano per il c**o come ‘quello sfigato del Collegio’ io c’ero ed ero lì, vicino a te. Riconobbi il tuo potenziale e ti spinsi a staccarci per la tua crescita. Per me eri il mio fratellino protetto e guai a chi ti toccava perché so quanto vali. (…) Prima di entrare ti dissi: ‘Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene, ma lei è la mia ex storica (Nikita Pelizon, ndr) e fidati che potresti innamorarti, è matematico’. Poi la conosco bene, sa giocare e ha lo sguardo fulminante e ti ho anche detto ‘Qualora fosse, meglio te che un altro‘. Se ora ti devi nascondere perché hai paura di esternare i tuoi palesi sentimenti, a me dispiace ma mi offendi molto di più così perché fai il loro gioco e lo sai bene. Conosco la dinamica e ti vedo in difficoltà, ma mi fa schifo essere chiamato ‘una persona che conosco molto, molto bene'”.

Diamante è una furia e promette che quando Ciupilan uscirà dal GF Vip lui non sarà più suo amico.

Matteo Diamante chiude con George Ciupilan

Lo sfogo di Matteo prosegue:

“Avrei preferito che tirassi fuori le pa**e. (…) Sei così giovane che ti fai manipolare da chi di te effettivamente non gliene frega un ca**o. (…) Fai quello che vuoi con Nikita, per me la storia è finita anni fa nonostante tornasse e ci piaceremmo sempre (…) Al GF Vip mi interessava solo che mi dimostrassi la tua maturità e fratellanza, ma stai facendo il gioco degli altri. (…) Non starmi a nominare con questa indiretta pochezza. (…) Quando uscirai io non ci sarò più. Sei grande abbastanza per continuare da solo a quanto vedo e seguire il sistema che è molto più importante di un’amicizia fraterna”.