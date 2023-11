Matteo Diamante, ex naufrago ed ex concorrente del Grande Fratello, si è sottoposto ad un trapianto di capelli. L’intervento lo ha spinto a ragionare su “certi amici“.

Matteo Diamante fa il trapianto di capelli e si lamenta di “certi amici”

Via social, Matteo Diamante si è mostrato ai fan a distanza di tre giorni dal trapianto di capelli. L’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi si è messo a nudo e non ha nascosto nulla, né le cicatrici sul cuoio e né tantomeno la delusione legata agli amici che non si sono informati sulle sue condizioni di salute.

Lo sfogo di Matteo Diamante

Matteo Diamante, a didascalia di una foto che lo ritrae dopo il trapianto dei capelli, ha scritto:

“A distanza di tre giorni, anche la mia ex ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un ‘come stai?’. Non potevano saperlo, ho solo postato un video visto da 2 mln di persone in due giorni. Comunque tutto ok, non sarà la fine del mondo, ma vabbè. Ah dimenticavo, Edo e i miei amici più vicini ovviamente mi hanno scritto prima e dopo l’intervento”.

A chi si riferisce Matteo Diamante?

Diamante non ha fatto i nomi degli amici che lo hanno deluso, ma ha ammesso che perfino Nikita Pelizon si è informata sulle sue condizioni di salute dopo il trapianto di capelli. Ha concluso:

“Io credo molto nella parola amicizia, poi ci mancherebbe. Mi fa solo ridere quando poi mi scrivono che gli serve qualcosa. Un messaggino non costa niente”.