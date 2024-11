Roma, 21 nov. – “Mi piace raccontare una donna romantica, sensuale, ma dallo spirito rock and roll”, dice. “Una donna a cui piace ascoltare Vivaldi e non solo”. In un video racconta la nuova collezione e i trend di stagione. “Ho ripreso l’abito sottoveste, il tubino e tanto altro ancora: tutto reinterpretato”, assicura Evandro.