Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati? L’indiscrezione

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto hanno deciso di lasciarsi? L'ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sulla questione.

Matteo Fioravanti è stato costretto a rompere il silenzio via social dopo che si è sparsa la voce che lui e Noemi Baratto si fossero lasciati.

Noemi Baratto e Matteo Fioravanti: le indiscrezioni

A pochi giorni dalla fine della loro esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Noemi Baratto e Matteo Fioravanti sono stati travolti da un’ondata di rumor riguardanti una loro presunta crisi.

La notizia è stata smentita dallo stesso Matteo Fioravanti, che attraverso i social ha voluto tranquillizzare i suoi fan su come starebbero procedendo le cose tra lui e la fidanzata: “Sto leggendo tantissime notizie e mi stanno arrivando tanti messaggi sul fatto mio e di Noemi. Io volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione.

Quindi ci stiamo anche del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti. Io volevo tranquillizzare tutti e dirvi che vi ringrazio per tutti i messaggi che mi sono arrivati. E anche il fatto che non ci vediamo molto spesso con Noemi è dato dal fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro”, ha dichiarato il ragazzo. Dunque tra lui e Noemi ci sarebbero stati alti e bassi ma per il momento i due non hanno confermato le voci in merito alla loro presunta crisi.

Noemi Baratto e Matteo Fioravanti: la scelta

La storia d’amore tra Noemi Baratto e Matteo Fioravanti a Uomini e Donne è rapidamente diventata importante e i due hanno ben presto deciso di lasciare lo show per conoscersi meglio stando lontani dalle telecamere. In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere se i due siano destinati a restare insieme e soprattutto cosa riserverà loro il futuro.

Noemi Baratto: la vita privata

Noemi Baratto è una giovanissima modella originaria di Napoli e nel 2021 è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver instaurato una liaison con Matteo Fioravanti proprio a Uomini e Donne. “Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione”, aveva dichiarato l’ex tronista dopo la sua esperienza nel dating show.