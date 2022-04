Matteo Melchiori trovato morto ad Asiago: era scomparso da 24 ore

Matteo Melchiori, scomparso dalla sua casa di Feltre il 19 aprile, è stato trovato senza vita 24 ore dopo, ad Asiago. Non si esclude il gesto estremo.

Dopo 24 ore dalla sua scomparsa, Matteo Melchiori, 40 anni, è stato ritrovato senza vita ad Asiago. Continuano le indagini per fare chiarezza su quanto successo all’uomo.

Matteo Melchiori trovato morto dopo essere scomparso: le ipotesi

Matteo Melchiori è stato visto per l’ultima volta martedì 19 aprile.

Di lui poi nessuna traccia. Almeno per 24 ore, quando il suo corpo ormai senza vita è stato ritrovato ad Asiago.

Il quarantenne era stato visto allontanarsi dalla sua casa di Feltre, nel Bellunese, a bordo della sua auto, una Jeep Compass bianca. Erano circa le 9.30 e Melchiori indossava gilet in tela e scarpe basse nere.

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, la prefettura di Belluno ha attivato il Piano provinciale per la ricerca persone scomparse.

L’uomo è così stato ritrovato circa 24 ore dopo l’ultimo avvistamento, nella serata di mercoledì 20 aprile.

Le indagini

Dopo il ritrovamento dell’uomo sono state avviate le indagini per fare luce sul tragico episodio. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per comprendere quali siano le cause del decesso.

Al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo da parte dello stesso Melchiori.