Matteo Messina Denaro acquistò un Rolex come regalo di cresima, ora si indaga

Matteo Messina Denaro acquistò un Rolex come regalo di cresima, ora si indaga

Matteo Messina Denaro acquistò un Rolex come regalo di cresima, ora si indaga

Messina Denaro acquistò un Rolex da regalare al suo figlioccio, il figlio di Bonafede e Lancieri. Gli inquirenti stanno indagando

Matteo Messina Denaro acquistò un Rolex per il figlioccio

I genitori del ragazzino ospitavano il boss ogni giorno nella loro abitazione. Il sospetto della polizia è che sia stato Denaro in persona ad effettuare l’acquisto in una gioielleria di Palermo.

Il 16 marzo le forze dell’ordine hanno arrestato i coniugi Lorena Lancieri ed Emanuele Bonafede. I due hanno ospitato Messina Denaro nella loro casa di Campobello di Mazara consentendogli di incontrare persone di nascosto dalla polizia.

Da quando emerso dalle indagini Lancieri e Bonafede conoscevano la vera identità del boss.

Il boss era uno di famiglia

Messina Denaro era entrato a far parte della loro famiglia a pieno titolo, tanto che era diventato il padrino di cresima del figlio dei due.

L’undici gennaio 2017, il capo di Cosa Nostra aveva richiesto l’acquisto di un Rolex da regalare al figlioccio. L’orologio di lusso fu acquistato in una gioielleria del centro di Palermo.

Dopo circa una settimana dall’arresto di Messina Denaro marito e moglie avevano dichiarato agli agenti di aver riconosciuto, dalle foto diffuse dai media, un amico di famiglia conosciuto nel 2018

I due, infatti, hanno raccontato di averlo conosciuto con il falso nome di Francesco Salsi, con l’identità di un medico in pensione.

Solo dopo varie indagini la polizia ha compreso che i due facevano parte della rete di protezione del boss.

Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza Lancieri e Bonafede facevano entrare spesso Denaro nella loro abitazione prendendosi cura del suo sostentamento e facendo attenzione che non ci fossero agenti nei paraggi.

L’acquisto dell’orologio di lusso

Nella gioielleria in cui era stato acquistato il Rolex non era stata compilata la scheda del cliente, nonostante la regola dell’esercizio commerciale prevedesse la compilazione di tale documento. Pertanto non è stato ancora chiarito se il boss sia andato di persona ad effettuare l’acquisto sotto falso nome o se abbia mandato qualcun altro a comprarlo. È probabile che Denaro abbia chiesto ai genitori del ragazzo di comprare l’orologio.