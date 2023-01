Matteo Messina Denaro, Costanzo: "L'ha coperto mezza Sicilia"

Maurizio Costanzo ha commentato la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il mafioso arrestato dopo 30 anni di latitanza e che sarebbe stato tra gli organizzatori dell’attentato contro i conduttore e sua moglie Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo: l’arresto di Matteo Messina Denaro

Maurizio Costanzo ha espresso la sua gioia per l’arresto di Matteo Messina Denaro, il famigerato boss di Cosa Nostra che, sotto falso nome, è stato bloccato dalle forze dell’ordine mentre si trovava in una clinica di Palermo.

“L’ho appreso dal telegiornale e sono saltato dalla poltrona, pensavo non sarebbe mai potuto accadere”, ha affermato il marito di Maria De Filippi, e ancora: “Penso che l’abbia coperto mezza Sicilia, adesso il divertimento degli inquirenti sarà di andare a scovare tutti quelli che lo hanno protetto in questi anni”.

Costanzo ha poi svelato che proprio Messina Denaro sarebbe stato tra gli organizzatori dell’attentato che avrebbe potuto costargli la vita nel 1993:

“I magistrati mi dissero che lui mi raggiunse ai Parioli per un sopralluogo, per capire se e come sarebbe stato possibile fare l’attentato fuori il teatro. Il Parioli era un luogo pubblico, non potevo controllare spettatore per spettatore. Avevo scelto di fare un lavoro pubblico e quindi in quel caso ne pagavo le conseguenze”, ha svelato il conduttore, che quel giorno si trovava in auto con sua moglie Maria De Filippi (rimasta sotto shock a causa della vicenda).