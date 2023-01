Matteo Messina Denaro dopo l’arresto: sale sull’elicottero per il trasferimento al carcere e in merito è stato diffuso un video dai Carabinieri che mostra il mafioso che raggiunge il velivolo alla volta della casa circondariale abruzzese.

Messina Denaro viene fatto uscire da una vettura di servizio mentre operatori del Gis si dispongono “a maglia” lungo ogni possibile direttrice di tiro e percorre circa quaranta metri fino al velivolo ad ala rotante che dovrà condurlo, con tappa intermedia, fino all’aeroporto da cui si involerà per il carcere dell’Aquila, in Abruzzo, dopo l’arresto a Palermo.

Matteo Messina Denaro sale sull’elicottero

Nel video dell’Arma l’ex super latitante viene fatto salire su un elicottero dei Carabinieri all’aeroporto militare di Palermo.

Come spiegano i media il volo lo ha portato fino a Pescara da dove, “accompagnato da un’imponente scorta del Gruppo d’intervento speciale e dei Ros (due reparti diversi con mansioni diverse)”, è stato condotto fino alla carraia ed alla Matricola del penitenziario abruzzese.

Dalla caserma di San Lorenzo all’Abruzzo

Dopo l’arresto il superlatitante era stato condotto alla caserma San Lorenzo di via Perpignano, e in un secondo momento, dallo scalo di Boccadifalco, era stato indirizzato verso l’istituto detentivo che dovrà averlo in custodia per scontare le numerose condanne passate in giudicato contro di lui.