Matteo Messina Denaro ha scattato un selfie con un infermiere della clinica La Maddalena, dove è stato catturato.

Un giallo da risolvere, che crea molti dubbi agli inquirenti.

Matteo Messina Denaro: il giallo del selfie con l’infermiere della clinica La Maddalena

Nascono diversi interrogativi su Matteo Messina Denaro, soprattutto a causa di una foto pubblicata da La Verità. Si tratta di un selfie con un operatore sanitario che lavora nella clinica La Maddalena, dove il boss mafioso era in cura. Dopo la carta d’identità intestata ad Andrea Bonafede con timbro autentico del comune di Campobello di Mazara e la richiesta di scoprire la complicità che ha ottenuto per riuscire ad essere latitante per 30 anni, emerge un nuovo dubbio, che gli inquirenti dovranno chiarire.

Il selfie di Matteo Messina Denaro con l’infermiere

Sembra davvero strano che un latitante possa acconsentire a scattare un selfie con uno sconosciuto, che potrebbe essere un poliziotto in borghese, per esempio. In passato non era mai accaduto che un boss mafioso scattasse delle foto, soprattutto se latitante. Il quotidiano La Verità, però, ha pubblicato questo scatto, che ha scatenato numerosi interrogativi. Ha anche raccontato che il montone griffato che il boss indossava nel giorno del suo arresto è un giubbotto chelsea imbottito di Brunello Cucinelli, del valore di 10 mila euro.

L’orologio, invece, vale ben 36 mila euro. Una passione per il lusso che sembra essere stata decisiva per l’identificazione di Matteo Messina Denaro.