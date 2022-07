Matteo Ranieri, critiche per la rottura con Valeria: aveva ragione Sophie?

Matteo Ranieri, critiche per la rottura con Valeria Cardone: interviene la madre.

La storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone è durata un battito di ciglia. Dopo la rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato sommerso di critiche, tanto che in molti hanno tirato in ballo Sophie Codegoni. In difesa del ragazzo è scesa in campo la madre.

Matteo Ranieri: critiche per la rottura con Valeria

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, hanno confermato la rottura. I fan sospettavano da tempo che qualcosa non andasse per il verso giusto visto che avevano smesso di condividere scatti di coppia. Dopo la fine della loro storia d’amore, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato sommerso di critiche e in molti hanno tirato in ballo Sophie Codegoni. Quest’ultima, ai tempi della loro relazione, aveva dichiarato che, dopo Uomini e Donne, non era mai iniziata una vera storia.

Insomma, a suo dire, Matteo aveva partecipato a Uomini e Donne solo per visibilità. Pertanto, dopo che le telecamere si sono spente, lui non aveva avuto alcun interesse nel conoscerla. Ad oggi, quanti attaccavano la Codegoni sembrano aver rivalutato le sue parole.

Matteo Ranieri ha usato Valeria Cardone?

“A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti” oppure “Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente.

Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophie“: queste le critiche a Ranieri che vanno per la maggiore. Al momento, né Matteo e né tantomeno Valeria hanno replicato alle critiche, neanche fornendo una versione più chiara sulla rottura.

Interviene la madre di Matteo Ranieri

Mentre Ranieri ha scelto la via del silenzio, la madre ha deciso di prendere le sue difese. La donna ha condiviso una Instagram Stories con una foto del figlio ai tempi di Uomini e Donne e, a didascalia, ha scritto:

“Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, battitene U Belin”.

Matteo ha davvero ingannato i telespettatori di Uomini e Donne? Non possiamo saperlo, ma, dopo la rottura con Valeria, l’indice di gradimento nei suoi confronti è calato a picco.