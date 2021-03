Matteo Ranieri ha scritto il suo primo post via social dopo l'addio a Sophie Codegoni.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni si sono lasciati a poche settimane dal momento della scelta a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha scritto il suo primo post via social dopo che Sophie ha rivelato i motivi dell’addio.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni: la rottura

La liaison tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è durata meno di un battito d’ali di farfalla e a quanto pare a poche settimane dalla loro scelta i due si sono detti definitivamente addio. Mentre Sophie ha spiegato di non avere nulla da recriminare a Matteo in merito alla loro rottura, l’ex corteggiatore ha scritto un post sui social in cui ha citato una celebre frase tratta da Il Piccolo Principe: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Anche lui svelerà i motivi del suo addio verso Sophie Codegoni?

Stando a quanto rivelato dall’ex tronista alla base del loro addio vi sarebbero stati anzitutto i problemi di distanza: i due vivono in città diverse e a causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus si sarebbero visti poco frequentemente.

“Non è mai bello quando finisce una storia in cui si è creduto tanto. Ho cercato di fare di tutto perché andasse bene ma purtroppo non è andata. Gli vorrò sempre bene ma le persone non si tengono con le catene. Mi è dispiaciuto vedere alcuni commenti che fanno sempre male. Mi ha fatto male essere passata per la carnefice a priori. Non c’è stato un solo episodio, ce ne sono stati tanti. Ci ho creduto ma non è andata”, ha dichiarato Sophie dopo l’addio a Matteo Ranieri.