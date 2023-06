Matteo Renzi ha ammesso che segue una dieta che gli ha già fatto perdere 6 chili. Il senatore e fondatore di Italia Viva abbina l’alimentazione all’attività fisica e si sente molto meglio rispetto a prima.

La dieta di Matteo Renzi: ha perso 6 kg

Intervistato dal Corriere della Sera, Matteo Renzi ha confessato di aver perso 6 chili grazie ad una dieta un po’ particolare. Il senatore e fondatore di Italia Viva segue il digiuno intermittente, che sfrutta il cosiddetto silenzio metabolico per apportare benefici all’organismo.

Le parole di Matteo Renzi

Matteo ha dichiarato:

“Ho perso 6 chili grazie al digiuno intermittente, corro quasi tutti i giorni e dormo meglio. Ho iniziato a gennaio perché mia moglie mi ha regalato questo anellino (si tratta di un dispositivo smart collegato a un’App per lo smartphone) che ti controlla tutti i dati, battiti cardiaci, prestazioni fisiche ed è collegato al cellulare. Poi ho scelto di preparare la maratona era un grande sogno stare sotto le quattro ore, con l’aiuto di un medico, il professor Angelini, ho scelto di fare il digiuno intermittente”.

Matteo Renzi segue il digiuno intermittente

Matteo Renzi segue il digiuno intermittente, un regime alimentare che vieta l’assunzione di cibo per una determinata fascia oraria. In sostanza, questa dieta, che in realtà non serve per perdere peso ma per depurarsi, sfrutta il silenzio metabolico. In parole povere, riduce l’attività metabolica attivata dall’alimentazione, limitando la produzione di insulina e di alcuni ormoni anabolici responsabili della trasformazione delle calorie in massa grassa. E’ bene sottolineare che il digiuno intermittente, così come altri regimi alimentari, deve essere seguito solo dietro consiglio medico.