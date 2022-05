Matteo Renzi: il suo libro “Il Mostro” è primo in classifica in Italia

L'opera di Matteo Renzi ha scalato le classifiche: la reazione dell'ex premier.

“Il Mostro” è il nuovo libro di Matteo Renzi edito da edizioni Piemme. L’opera vanta un record non indifferente in quanto a poco tempo dall’uscita nelle librerie risulta essere già prima in classifica in Italia. La reazione da parte dell’ex premier non è tardata ad arrivare.

Tramite un tweet, Renzi ha detto: “Wow, primi! Mai un mio libro era stato in vetta alla classifica generale. Vedere stamani #IlMostro in cima alla top ten di tutti i giornali fa effetto: forse questa storia colpisce più di quanto anche io pensassi. Grazie a tutte e tutti”.

I commenti al post di Matteo Renzi

I commenti al tweet di Matteo Renzi sono stati diversi e spesso anche molto critici.

Un utente afferma duramente: “Non lasciare inascoltata la tua flora intestinale. Vai a c*****”. Un altro invece: “Si ma, signori, guardate chi c’è dietro. Scrivessi ora un libro io farei la figura del Petrarca del tremila. Suvvia” oppure: “Ma è la classifica di Topolino? Chiedo per un amico”. C’è poi chi sostiene Matteo con queste parole di incoraggiamento: “Congratulazioni. Assolutamente unico … Con eleganza e determinazione nell’ affermare le tue idee, nel mostrare i fatti concreti …

Nessun filtro, nessuna omissione… E soprattutto risolutezza e un coraggio eccezionale…”.

Di cosa parla “Il Mostro”?

Ne “Il mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine” Matteo Renzi racconta tutte le accuse mosse alla sua famiglia dalla Procura di Firenze, replicandole minuziosamente. Il suo fine è dimostrare come la legge non sarebbe uguale per tutti e di come alcuni giornalisti e ambienti della magistratura farebbero in realtà la volontà dei politici.