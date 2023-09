Matteo Renzi lancia "Il Centro" e si candida alle Europee

Milano, 4 set. (askanews) – Matteo Renzi lancia “Il Centro” e annuncia che si candiderà alle prossime elezioni europee.

“Non saremo soli – ha detto l’ex presidente del Consiglio in una conferenza stampa a Milano – abbiamo 9 mesi per mostrare il nostro progetto”, “il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia viva a mettersi in gioco”.

“Mi metterò in gioco anche io candidandomi al Parlamento europeo” – ha aggiunto – “c’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò si va tutti a casa” e “l’Europa rischia di saltare”.

“C’è bisogno di una grande scommessa, c’è bisogno che tutti noi ci mettiamo in gioco e c’è bisogno di metterci la faccia”, ha detto.