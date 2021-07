Matteo Renzi, rivelazione sui Ferragnez: “Ci siamo scritti su Whatsapp”

Matteo Renzi è tornato a parlare di Chiara Ferragni e Fedez in merito alle posizioni di questi ultimi sul tanto chiacchierato DDL Zan

Dopo che Chiara Ferragni si è scagliata contro i politici che ostacolano il DDL Zan, Matteo Renzi è apparso alquanto infastidito. Su Facebook l’ex premier aveva difatti scritto:

Da una come lei mi aspettavo qualcosa di più di una frasina banale e qualunquista. Sono pronto a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole. Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie idee in un contraddittorio. Se ha questo coraggio, naturalmente.

Ecco dunque che nelle scorse ore, durante la sua ospitata a Stasera Italia News, il leader di Italia Viva è tornato a parlare dei Ferragnez. L’ex sindaco di Firenze ha dapprima riesumato una vecchia faccenda su Fedez che nulla ha a che vedere con il dibattito sul decreto.

“Letta mi criticava, ma abbiamo visto che c’è molta più credibilità nazionale ora”

👆 @matteorenzi, leader di @ItaliaViva a #StaseraItalia pic.twitter.com/IGmKGWcC0l — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 8, 2021

Matteo Renzi infierisce sulla Ferragni

Poi ha parlato direttamente della blogger cremonese, precisando di averle scritto in privato in diverse occasioni. “Ci siamo scritti su Whatsapp […]. L’avevo difesa quando l’avevano attaccata per la visita agli Uffizzi e parlavamo di quello. Lei ha 24 milioni di follower e ha detto che i politici fanno schifo. Questo atteggiamento è sbagliato e difendo il diritto e dovere di Chiara di fare quello che vuole con i figli e i follower.

Però non posso permettere che qualcuno dica in modo sguaiato, qualunquista e cialtrone che i politici fanno schifo”. Insomma, la bagarre sembra tutt’altro che sopita…