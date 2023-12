Matteo Renzi sul Patto di Stabilità: "Non è un cappio al collo"

Il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha affrontato diversi temi in un’intervista alla trasmissione Start di Sky TG24.

Matteo Renzi e il Patto di Stabilità, l’intervista

Scherzando sul pagamento delle tasse, ha enfatizzato il suo considerevole contributo finanziario e ha affermato che pagare le tasse in Italia per le sue conferenze all’estero è un beneficio duplice per i cittadini italiani. Ha difeso la trasparenza e ha criticato coloro che commentano senza leggere il testo modificato del Patto di Stabilità, sottolineando il sostegno di Italia Viva alla flessibilità rispetto al Fiscal Compact. Ha esortato a leggere il testo prima di commentare e ha espresso l’auspicio che le richieste di Meloni, come gli investimenti scorporati, siano accolte.

Matteo Renzi sul Patto di Stabilità e il Mes

Renzi ha consigliato di approvare rapidamente il Mes per evitare polemiche future, ma ha evidenziato l’importanza di esaminare i dettagli. Riguardo al discorso di Mattarella sull’intelligenza artificiale, Renzi ha elogiato la focalizzazione su questioni cruciali e ha commentato sulla menzione degli “oligarchi dei social”, evitando di associare direttamente a Elon Musk. Ha concluso esortando a non sminuire il presidente e ha commentato l’impatto mediatico della presenza di Musk ad Atreju.