Matteo Renzi, vacanza con la famiglia: minicrociera tra Ischia, Capri e Ponza

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si è concesso una vacanza in compagnia della sua famiglia: il viaggio, organizzato all’insegna del relax, è stato intercettato e immortalato dai paparazzi.

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si è allontanato dai luoghi tipici del mondo politico italiano per dedicarsi a una vacanza vissuta insieme alla moglie e ai tre figli.

L’ex premier, infatti, è stato fotografato dai paparazzi del settimanale Chi mentre era intento a godersi una minicrocierafamiliare le cui tappe principali sono state le isole di Ischia, Capri e Ponza.

Stando alle immagini diffuse dai fotografi, Matteo Renzi è stato immortalato mentre si trovava su una spiaggia di Ponza con addosso un costume da bagno bluette.

Accanto al politico, inoltre, si trovava anche la moglie Agnese Landini, che prendeva il sole indossando un bikini verde militare.

Per ricreare i canoni tipici di una crociera in formato mini, inoltre, il leader di Italia Viva ha deciso di prendere in fitto un’imbarcazione il cui costo, in caso di vendita, sarebbe superiore a un milione e 700 mila euro.

Tra le altre foto diffuse dai paparazzi di Chi, appaiono scatti in cui i coniugi Matteo Renzi e Agnese Landini si dedicano a gite nella piazzetta di Capri, tuffi in mare dallo yatch in affitto e immersioni.

Spesso, poi, la famiglia si concede momenti di autentico relax beneficiando dei raggi del sole oppure chiacchierando tra loro.

In alcuni scatti, infine, l’ex presidente del Consiglio preferisce fermarsi a leggere articoli di giornale a bordo della costosissima imbarcazione al contrario della moglie che predilige lunghe e rigeneranti sessioni di nuoto.

Nel corso della minicrociera di una settimana, insieme a Matteo Renzi e alla moglie erano presenti anche i tre figli della coppia. Si tratta, in particolare, di Francesco, 20 anni, di Emanuele, 18 anni, e di Ester, 16 anni.

Il primogenito del senatore e di Agnese Landini, Francesco, è noto per essere una delle promesse della Pistoiese Calcio e da anni sta rendendo orgoglioso il padre, estremamente appassionato di calcio.