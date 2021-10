Matteo Salvini: da ieri la Lega ha 69 sindaci in più

Roma, 5 ott. (askanews) – “Rispetto a ieri la Lega oggi ha 69 sindaci in più, distribuiti così: 46 nuovi primi cittadini al Nord, 17 al Centro e 6 al Sud. Quindi, trattandosi di elezioni amministrative, il primo dato oggettivo aritmeticamente ineccepibile è che rispetto al giorno prima del voto la Lega ha 69 primi cittadini in più”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando, in conferenza stampa alla Camera, i risultati del primo turno delle elezioni amministrative.

“Quindi – ha proseguito Salvini – qualcuno avvisi il segretario Letta che di sconfitte con 69 sindaci in più io ne vorrei avere settimanalmente”.