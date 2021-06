Matteo Salvini e Francesca Verdini: la fuga romantica a Venezia

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono concessi una romantica fuga a Venezia all'insegna dell'amore.

Più felici e innamorati che mai Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono concessi un romantico weekend a Venezia, tra giri in Gondola e tramonti in laguna.

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Venezia

Dopo 3 anni d’amore Matteo Salvini e Francesca Verdini continuano a sembrare felici ed innamorati: i due si sono concessi un romantico weekend a Venezia, dove la giovane fidanzata del leader leghista ha mostrato via social il loro giro in gondola vista tramonto e i fiori che lui le ha regalato.

“Solo l’amore”, ha scritto la 28enne, che insieme a Matteo Salvini sembra aver trovato la felicità. I 20 di differentà d’età per i due non sembrano rappresentare un problema e infatti, da qualche mese, i due hanno deciso di prendere insieme un nido d’amore tutto per loro, dove sono andati a convivere. “È bravissima ha una dolcezza, una pazienza pazzesca. Ho trovato un gioiello”, ha dichiarato il leader leghista a proposito della sua giovane fidanzata.

Matteo Salvini: la vita privata

Prima di legarsi alla figlia di Denis Verdini Matteo Salvini è stato a lungo fidanzato con la conduttrice Elisa Isoardi, ma la loro storia è naufragata in un nulla di fatto. Precedentemente l’ex ministro dell’Interno è stato legato alla giornalista Fabrizia Ieluzzi (madre del suo primogenito Federico) e all’avvocatessa Giulia Martinelli (madre della sua seconda figlia, Mirta). Stando a quanto confessato dal politico italiano, i suoi due figli andrebbero molto d’accordo con la sua attuale compagna, Francesca Verdini, e nella loro casa sarebbe presente una stanza che i due avrebbero riservato ai due.

Matteo Salvini: le nozze

Per il momento sembra che Matteo Salvini e Francesca Verdini non siano in procinto di sposarsi, nonostante i due siano felici e più affiatati che mai. A proposito del matrimonio lo stesso Salvini ha confessato: “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”, mentre Francesca Verdini ha replicato affermando: “Sono giovane, per il matrimonio c’è tempo”. In tanti si chiedono se i due, prima o poi, allargheranno la loro famiglia e se Francesca Verdini cambierà idea in merito ai fiori d’arancio. Per il momento i due si godono il loro nido, e chissà se presto o tardi coroneranno il loro sogno d’amore con l’arrivo di un bebè.