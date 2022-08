Matteo Salvini e Francesca Verdini: vacanza bollente in Sardegna

Matteo Salvini e Francesca Verdini si concedono una vacanza bollente in Sardegna: solo tre giorni di relax, ma la passione è alle stelle.

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini si sono concessi una vacanza piuttosto bollente in Sardegna. I due sono stati pizzicati a bordo piscina, mentre si scambiano effusioni e baci parecchio passionali.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: vacanza bollente

Insieme da tre anni, Matteo Salvini e Francesca Verdini si amano come il primo giorno.

Il settimanale Chi li ha pizzicati in vacanza in Sardegna, dove il leader di Lega Nord ha provato a rilassarsi prima di tuffarsi h24 nella campagna elettorale. Nonostante i tanti impegni politici, i due sono riusciti a ritagliarsi un po’ di tempo tutto per loro a Poltu Quatu, in Costa Smeralda. Ovviamente, Matteo non ha completamente dimenticato il lavoro. Per qualche ora, ha lasciato Francesca per recarsi a Villa Certosa da Silvio Berlusconi.

Non solo, Salvini ha avuto una piccola riunione anche con Roberto Calderoli, colonna portante del partito.

Matteo e Francesca: la passione è alle stelle

Impegni politici a parte, Matteo ha cercato di trascorrere più tempo possibile con Francesca. Dopo questi giorni di relax in Sardegna, infatti, Salvini sarà quasi irraggiungibile per un mese, fino a quando le elezioni politiche non saranno terminate. Poi, se dovesse vincere le elezioni, la Verdini lo vedrà ancora meno.

Negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, la coppia appare più affiatata che mai. Sono stati immortalati a bordo piscina, mentre si scambiano baci passionali e coccole al limite della censura.

Matteo e Francesca infiammano la Sardegna

Matteo e Francesca, dopo 3 anni di amore, si amano come il primo giorno. I due si rilassano a bordo piscina, tra una coccola e un bacio, ma non dimenticano di giocare e scattarsi qualche selfie.

Insomma, la storia d’amore procede a gonfie vele e la passione che li unisce non si è ancora spenta. D’altronde, la Verdini ha un corpo da urlo e Salvini non riesce a resisterle: le paparazzate di Chi ne sono la prova.