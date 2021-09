Matteo Salvini e la fidanzata a Forte dei Marmi: la passione in vacanza

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono abbandonati alla passione: le foto bollenti a Forte dei Marmi.

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Forte dei Marmi e sotto l’ombrellone i due si sono abbandonati alla passione.

Matteo Salvini e Francesca Verdini

A quanto pare la discussa storia d’amore tra l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini (figlia dell’ex senator Denis Verdini, attualmente ai domiciliari) procederebbe a gonfie vele: i due sono stati paparazzati durante un momento d’intimità sotto l’ombrellone a Forte dei Marmi, dove starebbero trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza.

La coppia sta insieme dal 2019 e oggi – nonostante la differenza d’età di ben 20 anni – i due sono andati a convivere. Per il momento non ci sarebbero progetti di cicogne o fiori d’arancio per i due, ma Francesca Verdini avrebbe stretto un ottimo rapporto con i due figli che Salvini ha avuto dalle sue ex (Mirta e Federico).

Matteo Salvini: l’amore

La liaison tra Matteo Salvini e la figlia di Denise Verdini è cominciata all’indomani della rottura tra il leader leghista e la conduttrice Elisa Isoardi. Salvini ha dichiarato di non essere preoccupato per la differenza d’età con la fidanzata e l’ha definita “un gioiello”. Oggi i due vivono insieme a Roma e di tanto in tanto amano trascorrere il loro tempo libero a curare l’orto o a stare in compagnia dei figli dell’ex ministro dell’Interno.

Matteo Salvini: la vita privata

I due figli di Matteo Salvini sono nati dalle sue due precedenti relazioni con la giornalista Fabrizia Ieluzzi (madre di suo figlio Federico) e con l’avvocatessa Giulia Martinelli (madre di Mirta). Successivamente il leader della Lega ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con la conduttrice Elisa Isoardi, che in seguito alla loro rottura ha confessato: “Ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento.

Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”. Oggi i due sarebbero riusciti a stabilire un rapporto d’amicizia ma Salvini sembra aver completamente voltato pagina al fianco di Francesca.