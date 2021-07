Matteo Salvini e la fidanzata a Marina di Pietrasanta: i baci bollenti

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini sono stati paparazzati durante un momento di relax a Marina di Pietrasanta.

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini sono stati paparazzati mentre si trovavano a Marina di Pietrasanta, in Versilia, e si scambiavano baci bollenti.

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Marina di Pietrasanta

Mentre Francesca Verdini si trovava a Marina di Pietrasanta in compagnia della sua famiglia, Matteo Salvini l’ha raggiunta per trascorrere alcuni giorni di relax in Versilia.

I due sono stati sorpresi dai paparazzi mentre si scambiavano baci bollenti in spiaggia, durante un aperitivo.

La coppia è legata da 2 anni e a quanto pare i due sarebbero ancora più felici ed uniti che mai.

Da tempo si vocifera che presto potrebbero convolare a nozze, ma per il momento sulla questione i due non hanno fornito conferme.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: la convivenza

Circa un anno fa i due hanno deciso di andare a vivere insieme a Roma e Francesca Verdini ha iniziato a stringere un ottimo rapporto anche con i due figli che Salvini ha avuto dalle sue precedenti relazioni (e in particolare con Mirta, la sua figlia più piccola).

La coppia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata, ma in passato il leader leghista in merito alla sua fidanzata ha detto: “È bravissima, ha una dolcezza, una pazienza pazzesca. Ho trovato un gioiello”. In merito alle loro presunte nozze la stessa Francesca Verdini ha invece dichiarato: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto.

È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.

Matteo Salvini: la vita privata

Prima di legarsi alla figlia di Denis Verdini, Matteo Salvini è stato a lungo legato alla conduttrice Elisa Isoardi, con cui la storia d’amore è improvvisamente naufragata in un nulla di fatto. Precedentemente il leader della Lega è stato sposato (dal 2003) alla giornalista Fabrizia Ieluzzi, madre di suo figlio Federico. A seguire l’ex ministro dell’Interno è stato invece legato all’avvocato Giulia Martinelli, madre di sua figlia Mirta. Oggi Francesca Verdini avrebbe un ottimo rapporto con entrambi i figli di Salvini, che spesso fanno visita ai due a Roma e con cui trascorrono molto del loro tempo libero.