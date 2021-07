Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha prenotato il vaccino ad agosto e non si è lasciato scappare l'occasione per mandare un invito ad "alcuni italiani".

Direttamente da Matteo Salvini è arrivata la notizia che ad agosto si vaccinerà. “Quando verrà il mio turno andrò, perché a differenza di altri non salto la coda“. C’è da dire che il leader della Lega è in leggero ritardo, visto che il turno della sua fascia d’età è già stato chiamato da un pò di tempo, tuttavia lui stesso ha raccontato di aver avuto degli impedimenti finora.

Proprio a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, che lo aveva criticato per non aver ancora fatto la prima dose di vaccino, aveva risposto così:

“La mascherina la vedete, il vaccino l’ho rimandato perché ero in un’aula di Tribunale e mi sono riprenotato e quindi gli manderò una foto con dedica”.

Matteo Salvini si vaccina ad agosto: “Poi facciamo un cocktail party tutti insieme”

Che sia arrivata la volta buona? A detta di Salvini sì:

“Quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli”.

Era stato stesso Salvini a spiegare qualche settimana fa di essere stato costretto a rimandare l’appuntamento a causa di un processo, considerando che in un primo momento aveva detto che avrebbe fatto il vaccino il 28 giugno scorso.

E fin da subito, Salvini ha sempre sottolineato, a chiunque glielo chiedesse, che si sarebbe vaccinato non appena fosse stato richiamato. Ed ecco arrivare il fatitico giorno, da lu confermato questa mattina a margine della presentazione del candidato sindaco del centrodestra a Milano.

Matteo Salvini si vaccina ad agosto: “Vaccinatevi. Mettetevi in sicurezza e informatevi”

Al di là comunque delle frecciatine a color che hanno deciso di non presentarsi il giorno in cui ono stati chiamati per la vaccinazione, il leader della Lega ha fatto anche un appello a tutti gli italiani:

“Mettetevi in sicurezza e informatevi. Non faccio il medico, faccio un appello a tutti perché curino la propria salute. Ci sono decine di milioni di italiani che per fortuna si sono vaccinati, quindi chiedo a tutti di informarsi e di dare retta al loro medico. Noi con il Covid temo che dovremo conviverci per dieci anni. Prorogare stato di emergenza? Vediamo il 30 luglio”.

Matteo Salvini si vaccina ad agosto: “Io non costringo nessuno a fare il vaccino”

Inoltre, Salvini è stato chiaro pure sulla possibilità di ampliare l’uso del green pass non solo per l’utilizzo dei mezzi pubblici o per recarsi ad un concerto o allo stadio, ma probabilmente pure per andare al ristorante. Così facendo, quindi, la vaccinazione diventerebbe in maniera indiretta obbligatoria: