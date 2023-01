Matteo Salvini: "Entro 2 anni mi auguro di posare la prima pietra del Ponte sullo Stretto"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ne è certo a tal punto da essersi concesso il lusso di fare una solenne promessa agli italiani: due anni al massimo e fra Sicilia e Calabria saranno posate le prime pietre che andranno a comporre l’enorme cantiere del Ponte sullo stretto di Messina.

L’annuncio di Salvini

A confermare le intenzioni del Governo italiano rispetto alla costruzione di una delle opere pubbliche più (potenzialmente) mastodontiche e discusse del nostro Paese è stato il leader della Lega in occasione di una conferenza stampa in conferenza stampa dal Trentino Alto Adige nel corso della quale il politico ha visitato alcuni cantieri.

Da sempre, Matteo Salvini è uno strenuo sostenitore dell’importanza della costruzione del punto di congiunzione fra Calabria e Sicilia.

Adesso che è a capo del ministero di Porta Via, Salvini ha dunque tutte le carte in tavola per portare a compimento un progetto che sogna da tempo. In merito al ponte sullo stretto, il leader leghista ha commentato: