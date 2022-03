Matteo Salvini vola in Polonia: si recherà a Varsavia e al confine con l’Ucraina

Matteo Salvini si starebbe recando in Polonia per contribuire al trasferimento in Italia dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Dopo aver manifestato la volontà di compiere un viaggio al confine con l’Ucraina per aiutare i profughi a fuggire dalla guerra, Matteo Salvini avrebbe organizzato la partenza e sarebbe alla volta della Polonia: secondo quanto si apprende, farà inizialmente tappa a Varsavia, dove probabilmente incontrerà diplomatici e uomini di governo, e si sposterà poi al confine con l’Ucraina.

Matteo Salvini in Polonia

L’obiettivo del numero uno della Lega è quello di esprimere solidarietà alle popolazioni in guerra e dare una mano alle famiglie che fuggono. “Sono in contatto con diverse realtà per portare in Italia decine di bambini, vedove e orfani“, aveva infatti annunciato. E, a dispetto delle accuse di voler fare propaganda, ha predisposto in silenzio la sua partenza e sarà il primo leader politico italiano a recarsi a pochi km dal territorio di guerra.

Delegazione Osce in Polonia

Nelle stesse ore partirà alla volta della Polonia un’altra delegazione, questa volta istituzionale. Si tratta del gruppo inviato dall’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione internazionale, composta dal leghista Paolo Grimoldi, l’azzurro Massimo Mallegni e il pentastellato Niccolò Invidia. Costoro incontreranno il presidente della delegazione ucraina Mykyta Poturayev a Varsavia e si recheranno poi al confine.

La priorità di questa missione, ha spiegato Grimoldi, sarà quella di aiutare a mettere in campo tutte le iniziative possibili per salvare la vita dei civili e “contribuire alla possibilità di una fine quanto mai veloce di questo tremendo e assurdo conflitto“.