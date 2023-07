Matteotti: Zaratti (AVS), 'il primo partigiano della democrazia'

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Rivolgendo l’invito “a tutte le colleghe e ai colleghi deputati di parlare dalla stesso scranno da dove Matteotti pronunciò il suo ultimo intervento parlamentare tra urla e schiamazzi della destra”, Filiberto Zaratti, capo gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, dichiarando il voto favorevole di Avs alla pdl per le celebrazioni di Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio, ha detto che “è stato il primo partigiano della democrazia, con il suo coraggioso atto d’accusa contro il potere fascista per le violenze che dilagavano nel Paese. La sua eredità politica è immensa, anche perché non tutti oggi hanno fatto i conti con il fascismo, con la cultura e la mentalità della violenza”.