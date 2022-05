Matthew McConaughey torna nella sua città natale di Uvalde per incontrare le famiglie delle vittime

L'attore è tornato nella città dov'è nato per mostrare la sua vicinanza alle famiglie distrutte dalla sparatoria: "Ogni americano si guardi allo specchio".

L’attore Matthew McConaughey è tornato a Uvalde, dove è nato, per incontrare le famiglie delle vittime della terribile sparatoria alla Robb Elementary school a opera di Salvador Ramos.

Matthew McConaughey a Uvalde: “Grazie per aver alleviato il dolore”, scrive Tony Gonzales

“Grazie amico mio, per aver alleviato il dolore della nostra comunità.

Hai portato volti sorridenti”, ha scritto su Twitter Tony Gonzales, membro della Camera di Rappresentanti americana per lo stato del Texas, pubblicando una foto di Matthew McConaughey in mezzo a una decina di persone.

“Non possiamo cercare scuse e accattare questa tragica realtà”, afferma l’attore

“Ancora una volta abbiamo tragicamente dimostrato che non siamo responsabili dei diritti che le nostre libertà ci garantiscono. Ogni americano si guardi allo specchio più a lungo e più in profondità e si chieda: ‘Che cosa apprezziamo veramente? Quali piccoli sacrifici possiamo fare individualmente oggi, per preservare una nazione, uno Stato e un quartiere più sani e sicuri domani?'”, ha affermato invece l’attore texano, per il quale non si può più proseguire a far finta di niente.

“Non possiamo, per l’ennesima volta, sospirare, cercare scuse e accettare queste tragiche realtà. È un’epidemia che possiamo controllare. E da qualunque parte decidiamo di stare, tutti sappiamo che possiamo fare di più. Occorre prendere provvedimenti affinché nessun genitore debba più affrontare quello che stanno affrontando i genitori di Uvalde”, ha infatti aggiunto Matthew McConaughey.

Matthew McConaughey voleva candidarsi come governatore del Texas

Nel 2021, Matthew McConaughey aveva seriamente pensato di candidarsi come governatore del Texas, ma poi, nonostante i sondaggi a suo favore, ha scelto di rimanere fuori dalla politica.

L’attore ci tiene comunque a far sentire la sua voce, online e dal vivo, nelle situazioni importanti, come quella della strage di Uvalde.