Mattino 5, Federica Panicucci: frecciatina a Bassetti

Mattino 5, Federica Panicucci lancia una frecciatina a Bassetti: il virologo incassa il colpo.

Siparietto divertente a Mattino 5. Federica Panicucci, nel corso del consueto spazio dedicato al Covid, ha lanciato una sonora frecciatina al virologo Matteo Bassetti. L’uomo, senza scomporsi, ha incassato il colpo, cercando di deviare l’argomento.

Come ormai avviene da oltre due anni, Federica Panicucci ha dedicato buona parte di Mattino 5 a parlare del Covid. Ospite in collegamento il virologo Matteo Bassetti, che è diventato un vero e proprio personaggio del mondo dello spettacolo. Non a caso, l’infettivologo è onnipresente in televisione e i suoi libri, l’ultimo dei quale in promozione proprio in questi giorni, hanno registrato cifre di vendite importanti. Forse è proprio per questo che Federica, nell’ultima diretta, ha perso un po’ la pazienza.

“Ma secondo lei perché gli altri dichiarano tutto questo? Vogliono tenerci sempre un po’ in allarme?“, ha chiesto la Panicucci al suo ospite. Federica, ovviamente, vuole sapere come mai altri virologi, come Crisanti, Viola e Ricciardi, continuano ad invitare alla prudenza, mentre Bassetti è più per il ‘libera tutti’. Matteo, senza scomporsi, ha replicato:

“Sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perché mi occupo di tutte le malattie infettive”.

E’ a questo punto che la Panicucci ha perso la pazienza:

“Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni“.

La Panicucci ha ragione da vendere: Bassetti è a Mattino 5 tutti i giorni. Ma è anche in tutte le altre trasmissioni tv, sia Rai che Mediaset.

Quindi, viene da chiedersi: quand’è che si occupa “di tutte le malattie infettive“? Matteo ha concluso:

“Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole tenere alta l’attenzione per continuare a farsi invitare!”.

Bassetti ha ignorato la frecciatina di Federica, ma la conduttrice di Mattino 5 ha riscosso il gradimento del grande pubblico.