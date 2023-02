Mattino 5, la gaffe di Federica Panicucci è imperdonabile: fan in rivolta

Gaffe imperdonabile, a detta dei fan, da parte di Federica Panicucci a Mattino 5.

Nel corso dell’ultima diretta, la conduttrice non si è resa conto di essere tornata in onda e ha regalato ai telespettatori uno spettacolo che sta facendo discutere.

Mattino 5: la gaffe di Federica Panicucci è imperdonabile

Durante l’ultima puntata di Mattino 5, Federica Panicucci si è resa protagonista di un siparietto che i telespettatori non hanno apprezzato. La conduttrice stava trattando la tragedia che stanno vivendo in Turchia e in Siria a causa del terremoto e ha mandato in onda un servizio sul tema.

Finito il reportage, però, Federica non è stata avvisata ed è stata pizzicata mentre si annusava le ascelle.

La reazione di Federica Panicucci

Fin qui nulla di male, d’altronde può capitare a tutti di essere sorpresi in un momento del genere. Ad aver infastidito il grande pubblico è stata la reazione di Federica. La conduttrice di Mattino 5 è scoppiata a ridere e si è limitata a chiedere scusa per non essersi accorta di essere tornata in diretta.

Subito dopo si è fatta nuovamente seria ed è tornata a parlare del terremoto.

I fan non perdonano la gaffe di Federica Panicucci

Sia chiaro, la Panicucci ha riso per mascherare l’imbarazzo e non per mancare di rispetto alla tragedia che stanno vivendo in Siria e in Turchia. Eppure, i fan l’hanno attaccata duramente. Su Twitter, dove il video della gaffe è diventato virale, si legge: “Ma la Panicucci affranta, che respira le proprie ascelle durante la diretta che parla del terremoto in Turchia, ne vogliamo parlare?! ‘Giornalista’ di qualità” oppure “Vergogna.

Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile“.