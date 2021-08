Mattino 5 slitta di due settimane: i motivi

Mattino 5 slitterà di 2 settimane rispetto al previsto lasciando maggior spazio a Morning News. I motivi dietro la decisione.

Ci sarebbe stato un inatteso cambio di programma tra i palinsesti Mediaset e Mattino Cinque prenderà il via due settimane più tardi rispetto a quanto programmato inizialmente.

Mattino 5 salta: i motivi

A quanto pare i vertici Mediaset avrebbero deciso di fare un improvviso cambio di rotta per quanto riguarda Mattino 5 e il programma prenderà il via ben 2 settimane più tardi rispetto alla data prevista.

Il motivo sarebbe da ricercare negli ottimi ascolti ottenuti da Morning News, condotto da Simona Branchetti, ma sulla questione al momento non vi sono conferme. Per la Branchetti – che per condurre Morning News si è trasferita da un giorno all’altro a Milano – si tratta sicuramente di un importante successo, mentre non è chiaro come possano aver preso la notizia Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

A quanto pare la decisione avrebbe a che fare anche con la nuova linea promossa da Pier Silvio e dalla dirigenza del Biscione: i palinsesti della nuova stagione televisiva infatti saranno dedicati maggiormente all’informazione “pura” e non al mero intrattenimento.

Mattino 5, Pomeriggio 5 e le altre modifiche

Oltre alla posticipazione di Mattino Cinque i palinsesti autunnali prevederanno importanti cambiamenti anche per quanto riguarda il ruolo di Barbara D’Urso che, a quanto pare, è stata fortemente “ridimensionata”. Domenica Live e Live – Non è la D’Urso infatti non saranno più trasmessi e la conduttrice ha rivelato di aver avuto un colloquio faccia a faccia con Pier Silvio Berlusconi in cui le veniva comunicata proprio la volontà di fare un altro tipo di tv a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, aveva dichiarato la conduttrice.

Mattino 5: la reazione di Federica Panicucci

Federica Panicucci (attualmente in vacanza con il compagno Marco Bacini) non ha commentato la notizia e in tanti sono curiosi di sapere se anche il ruolo della conduttrice verrà ridimensionato in futuro.