Mattioli (Confitarma), 'lavoro sulle navi è cambiato molto negli anni'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – ''Il lavoro sulle navi è cambiata negli anni e la professione del marittimo non è più come una volta. E' cambiata nel tempo grazie ad una rivoluzione della professionalità del mare, anche attraverso la formazione''. Lo sottolinea il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, in occasione di Maredì, il programma di approfondimento sull'economia del mare.

'C'è stata lontananza in passato tra la scuola e la formazione dei giovani e le imprese. Tutti i paesi europei che hanno più occupazione dei giovani – aggiunge -, c'è una formazione diretta con le imprese. Le nostre imprese devono essere proattive in questo percorso di formazione. Noi dovremmo dare il nostro massimo contributo nella formazione dei ragazzi, conoscendo le vere esigenze del mondo del lavoro''.