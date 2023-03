Maturità 2023, prima prova scritta il 21 giugno

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Esami di al via mercoledì 21 giugno. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l’ordinanza che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame...

Roma, 9 mar. – (Adnkronos) – Esami di al via mercoledì 21 giugno. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l’ordinanza che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. La sessione dell’esame di Stato avrà inizio alle ore 8.30, con la prima prova scritta di italiano comune a tutti gli istituti superiori.

Si proseguirà poi con la seconda prova di indirizzo che quest'anno, in base al decreto già firmato in precedenza dal ministro dell’Istruzione, sarà Latino al liceo classico, matematica al liceo scientifico, economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”.

Per gli orali le Commissioni d’esame, come negli scorsi anni, saranno composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni.