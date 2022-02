Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "Confermiamo la nostra opinione. Questo secondo scritto si poteva anche evitare. Comunque non sarà una tragedia. Gli studenti stanno anche un po' esagerando, la polemica è eccessiva". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "La seconda prova scritta ci sarà e non sarà altro che un compito in classe.

I problemi della vita e della scuola sono altri".