Maturità: Costarelli (presidi Lazio), 'modifica punteggio è un venire incontro a studenti'**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "La nostra posizione generale sulla maturità è quella che sosteniamo dall'inizio come Associazione nazionale presidi: la seconda prova quest'anno poteva ancora essere messa da parte ed evitata nell'ottica di un riavvicinamento graduale alla normalità. Un solo scritto nazionale poteva essere una buona via di mezzo".

Così all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli, commenta le linee guida della maturità 2022 ed aggiunge: "riaffermiamo che con la seconda prova scritta non si garantisce agli studenti la stessa difficoltà, perché ogni scuola può calibrarla in modo diverso; e rileviamo che essendo preparata dai docenti non sarà difficile come una prova nazionale. Dunque se ne poteva fare a meno".

"La modifica del punteggio è però un punto a favore delle richieste degli studenti: aumenta il credito scolastico rispetto ai risultati di terzo, quarto e quinto anno e scende a 15 punti il valore delle prove scritte.

Quindi in qualche modo gli si da meno peso. Possiamo leggere questa decisione come un venire incontro alle richieste dei ragazzi".