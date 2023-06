Maturità, Valditara, 'tema esprime capacità riflessione, servono responsabilità e serenità'

Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - "Non posso commentare le tracce, ufficialmente le pubblicheremo nel primo pomeriggio. La prova di Italiano è importante per i ragazzi, esprime la loro capacità di riflessione e di maturità. Come tutto l'esame di Stato, va affrontata con gr...

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – "Non posso commentare le tracce, ufficialmente le pubblicheremo nel primo pomeriggio. La prova di Italiano è importante per i ragazzi, esprime la loro capacità di riflessione e di maturità. Come tutto l'esame di Stato, va affrontata con grande senso di responsabilità, ma anche con serenità, come tutte le prove della vita". Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito a SkyTg24.