Date Maturità 2022: quando iniziano e finiscono?

Manca pochissimo alla Maturità 2022. Scopriamo insieme quando iniziano gli Esami di Stato, a che ora si terranno le prove e quando finiranno gli esami orali.

Quando iniziano gli Esami di Stato? Le date delle prove scritte e degli orali

La Maturità 2022 è sempre più vicina. Si tratta dell’esame gli studenti dell’ultimo anno delle superiori devono superare per riuscire ad ottenere il diploma e prevede due prove scritte più un colloquio orale finale.

Come dichiarato dall’ordinanza ministeriale, la Maturità 2022 inizierà il 22 giugno alle ore 8.30, con la prima prova, seguita dalla seconda prova, prevista il giorno seguente, e gli esami orali la settimana successiva.

Le date da ricordare sono:

Mercoledì 22 giugno 2022 : Prima Prova, scritto di italiano;

: Prima Prova, scritto di italiano; Giovedì 23 giugno 2022 : Seconda Prova su una materia d’indirizzo;

: Seconda Prova su una materia d’indirizzo; Mercoledì 29 giugno: inizio degli esami orali.

Quando finiscono gli orali di Maturità 2022?

Non esiste una data di fine prestabilita per gli orali della Maturità. Ogni scuola, in base al numero di studenti e commissioni, decide il calendario degli orali. Solitamente viene fissato un tetto al numero di candidati che possono essere ascoltati in una giornata.

Per le norme anti-Covid, negli ultimi due anni i professori possono fare solo 5 colloqui al giorno. Per questo motivo è probabile che con gli orari si arriverà alla metà di luglio. Come sempre, le commissioni estrarranno una lettera dell’alfabeto per scegliere chi tra i candidati inizierà con l’orale, per poi procedere in ordine alfabetico.