Maturità 2022, la protesta dei ragazzi: oggi oltre 100mila studenti in piazza

Sono iniziate questa mattina le mobilitazioni di migliaia di studenti che protestano per le modalità previste alla maturità 2022

Sono iniziate questa mattina le mobilitazioni di migliaia di studenti che protestano per le modalità previste alla maturità 2022.

Maturità 2022, le proteste degli studenti

Oltre 100 mila ragazzi delle scuole superiori si sono riversati nelle piazze di molte città italiane per chiedere nuove modalità di svolgimento dell’esame di maturità.

Un corteo di 5mila studenti è arrivato a Roma, sotto al Ministero, ma sono circa quaranta le città che hanno vissuto la protesta: Milano, Bologna, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Bari e molte altre.

Le richieste degli studenti

Moltissimi studenti non hanno digirito la decisione del Ministero di proporre per quest’anno una seconda prova scritta. Gli studenti accusano il Ministero di decidere senza sentire prima loro e vorrebbero un ritorno alla prova orale basata sulla tesina scelta dal candidato.

Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti Medi ha spiegato: “La risposta degli studenti e delle studentesse, non solo di quinto anno, è stata immediata. Abbiamo messo insieme decine di piazze in quattro giorni perchè c’è rabbia e ansia verso questa formula di Esame. Non è la strategia giusta, il Ministero ci convochi per ascoltarci e definire insieme delle modalità di Maturità più adatte al momento. Bianchi ascolti la voce dei 200mila studenti scesi oggi nelle piazze.”