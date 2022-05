Prima Prova Maturità 2022: data, tracce e temi degli scorsi anni

Prima Prova 2022: tutto sul tema d’italiano, tracce del Miur, tototema e totoautore e prove svolte alla Maturità degli anni scorsi per esercitarsi.

Il Ministero ha fornito tutte le specifiche inerenti alla Prima Prova della maturità 2022: qual è stata la data prescelta, quante e quali sono le tracce tra cui poter scegliere e quali sono quelle più quotate.

Data Prima Prova Maturità 2022

La prima prova della maturità avrà luogo mercoledì 22 giugno 2022. Dopo aver fatto l’appello, i professori della commissione apriranno i plichi contenenti le tracce preparate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e distribuiranno il compito agli studenti. La durata prevista per la prova è pari a sei ore, ma chi termina prima può comunque consegnare ed uscire a patto che siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova.

Tema d’italiano alla Maturità 2022: quante e quali sono le tracce

Gli alunni potranno scegliere tra un totale di sette tracce suddivise in tre tipologie:

Tipologia A – Analisi del testo (due tracce)

Tipologia B – Testo argomentativo (tre tracce)

Tipologia C – Tema di attualità (due tracce)

La prima tipologia prevede una scelta tra due tracce, ovvero un testo di prosa e uno di poesia. Il compito consiste nella comprensione, analisi e interpretazione dello scritto tramite la risposta ad una serie di domande.

La seconda tipologia comprende tre tracce appartenenti a diversi ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Ognuna di questi propone un argomento centrale ed è accompagnato da un documento o un estratto di un testo da cui partire per sviluppare una propria tesi da sostenere e avvalorare dall’inizio alla fine del compito.

La terza tipologia mette a disposizione una scelta tra due tracce relative ad argomenti vicini alle esperienze degli studenti.

Si tratta di questioni tra le più rilevanti di cui si parla e si dibatte negli ultimi anni, e per questo motivo è importante essere informati sull’attualità nazionale ed internazionale.

Tototema Prima Prova 2022: quali sono gli autori, le ricorrenze e gli argomenti d’attualità più quotati?

Stando ad una rilevazione di Skuola.net effettuata su mille maturandi, gli autori più quotati per la prova di tipologia A sono:

tra quelli ottocenteschi: Gabriele D’Annunzio (37%) e Giovanni Verga (34%) per la prosa e Giovanni Pascoli (19%) e Giacomo Leopardi (18%) per la poesia;

tra quelli novecenteschi: Luigi Pirandello (33%) per la prosa e Giuseppe Ungaretti (16%) e Eugenio Montale (11%) per la poesia.

Quanto invece alle ricorrenze che potrebbero influenzare le scelte del Ministero, vi sono i 100 anni dalla morte di Giovanni Verga (32%), il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (23%), i 100 anni dalla Marcia su Roma (33%) e il trentennale delle stragi di mafia del 1992 (circa il 20%). Per ciò che riguarda infine gli argomenti di attualità più quotati, spiccano la guerra in Ucraina, indicata come papabile dal 38% degli studenti intervistati, e la pandemia di Covid (magari collegata alle prospettive per il futuro), per il 15%.

Tracce Maturità 2022: i temi di Prima Prova degli scorsi anni per esercitarsi

Qui le tracce scelte negli ultimi due anni (togliendo i due di pandemia) disponibili con tutti gli allegati sul sito del Ministero:

2018/2019

Tipologia A

Traccia 1: Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto

Traccia 2: Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta

Tipologia B

Traccia 1: testo tratto da Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che

verrà di Tomaso Montanari

Traccia 2: testo tratto da L’illusione della conoscenza di Steven Sloman e Philip Fernbach

Traccia 3: testo tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi La cultura italiana del Novecento di Corrado Stajano

Tipologia C

Traccia 1: testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.

Traccia 2: testo tratto da un articolo di Cristiano Gatti su Il Giornale relativo a sport e storia

2017/2018

Tipologia A

Traccia 1: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini

Tipologia B

Traccia 1: i diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura

Traccia 2: la “creatività” è la straordinaria dote – squisitamente umana – di immaginare, risultato di

una formula complessa, frutto del talento e del caso.

Traccia 3: masse e propaganda

Traccia 4: Il dibattito bioetico sulla clonazione

Tipologia C

Traccia 1: il processo storico che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha portato all’affermazione di un ideale di cooperazione internazionale sostenuto da Alcide De Gasperi e Aldo Moro