Prima Prova Maturità 2022: spunti per una traccia sulla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina sarà spunto per una traccia di Prima Prova 2022? Non lo sappiamo, ma qui trovate articoli e risorse da consultare per arrivare preparati all'Esame di Stato.

La Maturità 2022 è alle porte e molti studenti sono in ansia per la Prima Prova, curiosi (o meglio spaventati) di conoscere quali saranno le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione. Tra i possibili temi d’attualità che i maturandi potrebbero dover affrontare in base al tototema, spunta sicuramente la guerra in Ucraina, visto che l’invasione della Russia nel Paese europeo è sicuramente uno dei fatti tristemente più importanti di questo 2022.

Se cercate spunti per svolgere un tema di italiano su questo argomento, ecco qualche articolo utile per ripassare e svolgere l’eventuale traccia di Prima Prova 2022.

È possibile una traccia sulla Guerra in Ucraina?

È molto difficile che ai maturandi venga chiesto di scrivere una traccia in cui si chiede di riassumere o spiegare la guerra in Ucraina, così come è improbabile che si chieda una riflessione sulle sue cause e conseguenze, soprattutto per evitare opinioni di parte e politiche sul tema.

Tuttavia, il Ministro dell’Istruzione spesso utilizza i fatti di attualità per realizzare delle tracce che portano a riflettere su un tema più ampio, quindi ad esempio la guerra russa in Ucraina potrebbe essere lo spunto per riflettere sul valore della libertà e della pace, sul tema dell’accoglienza dei rifugiati, sull’odio e la discriminazione oppure sul concetto di Europa unita. Come tracce potrebbe scegliere la tipologia B (tema argomentativo) oppure C (tema di attualità).

Come svolgere una traccia di Prima Prova 2022 sulla guerra russa in Ucraina: risorse e materiali per prepararsi

Visto che non sappiamo se il Ministero sceglierà una traccia sulla guerra russa in Ucraina o su un argomento correlato, tanto vale comunque arrivare preparati e darsi una lettura approfondita a cosa è successo in questi mesi. Qui alcuni articoli e risorse che possono essere utili ai maturandi per capire meglio gli avvenimenti dal 24 febbraio a oggi così da poter affrontare con serenità la Prima Prova.

