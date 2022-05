Maturità 2022 senza mascherina? Tutte le ipotesi al vaglio del governo che però non guarda solo ai numeri ma vuole un preciso parere sanitario

Maturità 2022 senza mascherina? Le ipotesi sul campo sono tutte legate all’incontro fra due fattori: da un lato la possibilità concreta che l’esame possa davvero tenersi senza Dpi con il calo dei contagi covid, dall’altro una decisione che tocca al ministro della Salute Roberto Speranza che però per prenderla ha bisogno di un parere scientifico ufficiale.

Il miglioramento dei numeri legati alla diffusione del Coronavirus è dato oggettivo ma su molti ambiti restano le norme residue che il governo ha messo per accompagnare l’Italia verso una nuova normalità. Il tasso di positività è ulteriormente sceso all’11,5% e i ricoverati per Covid sono diminuiti.

Maturità 2022 senza mascherina?

Ed è esattamente questo il quadro che sta in un certo senso incoraggiando la richiesta di eliminare l’obbligo di indossare la mascherina anche a scuola e di farlo anche e soprattutto in vista degli esami di maturità.

Attenzione però c’è un particolare non da poco: la rimozione di questa misura potrà avvenire solo tramite un intervento normativo. Dal canto suo il ministro della Salute Roberto Speranza, qualche giorno fa aveva ribadito che un’eventuale decisione in questo senso dovrebbe avere “l’avallo della comunità medica”.

Serve un intervento normativo preciso

E qui la seconda ipotesi: in assenza del comitato di emergenza e della stessa emergenza per motivi pandemici quale sarà l’organo sanitario che dovrebbe dare disco vedere ad una maturità 2022 “free mask”? L’ipotesi è quella per cui Speranza possa sentire il parere dell’Istituto superiore di sanità ed emettere un atto ad hoc, ma la formula politica è incerta.