Maturità al Parini e al Tenca di Milano: professori comprensivi

Milano, 16 giu. (askanews) – L’emozione è sempre la stessa, anche se per la seconda volta l’esame di maturità è solo orale. Ecco i primi studenti del Liceo Parini e del Tenca di Milano che hanno affrontato la prova.

“Sono il primo maturando ed è andata bene. I professori sono stati molto comprensivi rispetto al periodo difficile che abbiamo passato in questo ultimo anno e mezzo e hanno cercato in tutti in modi di mettermi a mio agio sia nelle domande che come clima mi sono trovato bene, sicuramente è stato emozionante”.

“Sì sono stata la prima della giornata ho iniziato l’orale alle 8 di mattina ed è andata bene e sono molto contenta di aver finito”.

Tra i giovani che attendono il loro turno, oggi ma anche nei prossimi giorni la tensione è palpabile, ma non vogliono sentir parlare di esame di serie B.

“Il periodo non è facile, questa maturità magari lo è un po’ di più, ma comunque non è stato facile prepararsi, è un po’ una situazione particolare”.

“Devo dire che dopo tutta l’emergenza Covid è meglio, sarà comunque difficile perchè un’orale da un’ora è comunque difficile da sostenere ma sono più contenta”.

“E’ un po’ diversa, ma in generale tutto l’anno è stato diverso io mi senti abbastanza tranquillo”.

In classe si entra con un solo accompagnatore, ma fuori piccoli gruppetti di amici e compagni attendono chi è già “maturo”.

“Siamo venute ad aspettare fuori una nostra amica che sta facendo adesso la maturità e la stiamo supportando, anche se lei in questo momento non ci vede ma noi ci siamo per lei”.